De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag voorzichtige winsten zien, na de zware verliesbeurt een dag eerder. Beleggers wachten in spanning op de toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Powell spreekt op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole en zal mogelijk meer duidelijkheid verschaffen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.