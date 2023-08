Yeşilgöz niet voor verbod op vernieling of verbranding koran

Justitieminister Dilan Yeşilgöz is „in eerste instantie” geen voorstander van een verbod op koranverbranding, zoals Denemarken nu wil. Ze is wel van plan de ontwikkelingen daar te volgen en te kijken hoe zo’n wet er dan uit zou zien, zei de demissionair bewindsvrouw desgevraagd. Maar ze vindt het passender om er in een weerbare samenleving zoals Nederland op een andere manier op te reageren dan met een verbod, zoals met woorden.