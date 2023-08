Een oud weerstation in Milaan heeft de warmste dag gemeten sinds de oprichting in 1763. Het was er woensdag gemiddeld 33 graden, meldt de regionale milieudienst ARPA. Het oude record van het Osservatorio Astronomico di Brera-Milano stond twintig jaar lang op 32,8 graden. Het was ook voor het eerst in 260 jaar dat de temperatuur de hele dag minimaal 28,9 graden bedroeg. Het record voor de maximumtemperatuur is niet verbroken.