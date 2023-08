Politie zoekt nog twee verdachten van steekpartij Kanaleneiland

Mogelijk zijn nog twee verdachten betrokken geweest bij de steekpartij bij een theehuis in de Utrechtse wijk Kanaleneiland in de nacht van maandag op dinsdag. Dat zegt de politie vrijdag. Na de steekpartij werden al drie verdachten aangehouden, twee mannen uit Utrecht van 62 en 41 jaar oud en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de twee andere verdachten.