De schade die is aangericht in het Zuiden van Nederland door hevige regenval en windstoten wordt momenteel opgeruimd door de brandweer. Het gaat met name in Brabant om omgevallen bomen en losse takken, ook liepen straten vol water. Voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel voor noodweer met onweersbuien en neerslag in de ochtend en middag.