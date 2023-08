Het moederbedrijf van vrachtwagenfabrikant DAF is begonnen met de bouw van een nieuw onderdelen-distributiecentrum in het Duitse Maßbach in Beieren. Met de bouw is een investering van 85 miljoen euro gemoeid. Via het nieuwe centrum wil het Amerikaanse PACCAR de levering van onderdelen aan DAF-klanten in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk verder verbeteren.