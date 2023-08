Aanhangers van Jevgeni Prigozjin hebben zich donderdag bij het hoofdkantoor van het Wagnerhuurlingenleger in Sint-Petersbrug verzameld om hun eer te betuigen. Baas Prigozjin zou een dag eerder zijn omgekomen door een vliegtuigcrash in de buurt van Moskou. Een officiële bevestiging is er niet.