De omstreden leider van het Russische huurlingenleger Wagner, Jevgeni Prigozjin, die woensdag mogelijk stierf door een vliegtuigcrash, is al eerder dood verklaard. Vier jaar geleden werd kortstondig gemeld dat hij was omgekomen nadat een An-72 transportvliegtuig was neergestort in de Democratische Republiek Congo.