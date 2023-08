Rutgers: belangrijk dat studentenpact goed wordt nageleefd

Studenten zijn een kwetsbare groep als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag en het is daarom goed dat er nu actie komt om dit tegen te gaan. Dat zegt Willy van Berlo, expert seksueel geweld bij Rutgers, Nederlands expertisecentrum voor seksualiteit. Ze noemt het positief dat het initiatief vanuit de studenten zelf komt, maar benadrukt dat ook hulp nodig is van universiteiten en gemeenten om de dertig afspraken in het pact dat donderdag wordt ondertekend goed op te pakken.