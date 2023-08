De 16-jarige jongen uit Eindhoven en een 20-jarige man uit Arnhem, die in voorarrest zaten op verdenking van het voorbereiden van terroristische aanslagen op nachtclubs en politiebureaus in België, mogen de rechtszaak verder in vrijheid afwachten, zo werd donderdag duidelijk tijdens de eerste pro-formazitting in de Rotterdamse rechtbank.