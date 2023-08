In de buurt van de Biesbosch zijn deze maand zes naakthalsgrondels gevangen. De voor Nederland nieuwe vissoort zat in het Gat van den Ham, een waterplas in de provincie Brabant. De naakthalsgrondel is de derde grondelsoort die sinds 2020 in Nederland is opgedoken. De grondels kunnen voor aanzienlijke ecologische schade zorgen, zeggen onderzoekers van de Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).