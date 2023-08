Techconcern Nvidia verwacht flink te profiteren van opmars AI

Techconcern Nvidia verwacht komende maanden flink te profiteren van de grote vraag naar techniek voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). In de drie maanden tot en met oktober rekent de Amerikaanse onderneming op ongeveer 16 miljard dollar omzet. Dat is veel meer dan analisten in doorsnee voor mogelijk hadden gehouden en het aandeel schoot woensdag daarom ook omhoog in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street.