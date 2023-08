De Russische luchtvaartautoriteit bevestigt dat Wagnerleider Jevgeni Prigozjin aan boord was van het vliegtuig dat in de buurt van Moskou is neergestort. Alle inzittenden zouden zijn overleden, dus ook Prigozjin. Ook mede-oprichter van de Wagner Groep Dmitri Oetkin zou in het toestel hebben gezeten. Een Telegramkanaal dat gelieerd is aan de Wagner Groep bevestigde hun dood al eerder.