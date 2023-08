Biden: Prigozjins dood zou geen verrassing zijn

Als Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin inderdaad is omgekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland, zou dat volgens de Amerikaanse president Joe Biden geen verrassing zijn vanwege het recente conflict tussen Wagner en Moskou. Hij speculeert ook dat de Russische president Vladimir Poetin weleens achter het ‘ongeluk’ zou kunnen zitten. „Er is weinig dat in Rusland gebeurt waar Poetin niet achter zit.” Maar Biden benadrukt dat hij niet weet wat er precies is gebeurd.