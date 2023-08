De gemeente Utrecht doet aangifte tegen de krakers die sinds 13 augustus enkele leegstaande panden aan de Croeselaan hebben bezet. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders dat het kraken ertoe leidt dat de verhuizing van nieuwe bewoners naar de panden vertraging oploopt. Het gaat om onder anderen statushouders, die tijdelijk in de huurwoningen gaan wonen.