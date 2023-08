Zonder ingrijpen kabinet schiet benzineprijs omhoog met 21 cent

Als het kabinet geen nieuwe maatregelen neemt om de prijs van benzine te drukken, betaalt de automobilist aan de pomp straks 21 cent meer per liter. Dat erkent het kabinet in antwoorden op vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt. De accijns op diesel zou met ongeveer 13 cent toenemen. Eerder dit jaar werden de accijnzen verlaagd als maatregel tegenover de hoge (energie-)prijzen. Deze verlaging is deels teruggedraaid, en vervalt vanaf 1 januari 2024 in principe.