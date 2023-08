Foot Locker is woensdag hard onderuitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse sportschoenenketen, die in Nederland ook tientallen winkels heeft, zag de verkopen dalen in het afgelopen kwartaal. Ook verlaagde het bedrijf opnieuw zijn winstverwachting voor het hele jaar. Vanwege de hoge inflatie en onzekere economie houden consumenten volgens het bedrijf de hand op de knip.