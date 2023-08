Door hoge temperaturen groeit het gevaar in de Zwitserse Alpen. De hitte versterkt de erosie, waarschuwt de politie van het land woensdag. Die roept mensen op heel voorzichtig te zijn als ze de bergen in gaan, met name bij gletsjers. Ook krijgen mensen het advies om de accu van hun telefoon voor vertrek op te laden en om een powerbank mee te nemen, zodat ze in geval van noord alarm kunnen slaan.