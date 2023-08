Demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst) wil op basis van een uitspraak van de rechter over de Stichting As-Soennah nog geen conclusies trekken, maar dit is niet de publiciteit waar je op wacht, zegt de bewindsman in een reactie. De rechter stelt dat de Belastingdienst mogelijk heeft gediscrimineerd bij een onderzoek naar de moskee in Den Haag.