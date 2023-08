Voor 800 minderjarige asielzoekers is nu geen goede opvangplek

Op dit moment worden meer dan achthonderd alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) opgevangen op plekken die niet voor hen zijn bedoeld en waar ze amper begeleiding krijgen. Dat blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze worden ondergebracht in hotels of in (noodopvang)locaties voor volwassenen. Onder de ruim achthonderd amv’s zijn er 250 die al een verblijfsvergunning hebben.