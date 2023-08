RvS: problemen beslistermijn toeslagenaffaire is zaak overheid

Het is niet de taak van de bestuursrechter om met een collectieve oplossing te komen voor de problemen rondom de beslistermijnen van de Belastingdienst over de terugbetalingen aan ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State meldt woensdag dat er „bewust onrealistische beslistermijnen” zijn opgenomen in de Wet hersteloperatie toeslagen, maar dat alleen de wetgever dit kan oplossen door bijvoorbeeld de wet aan te passen.