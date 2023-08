Yeşilgöz vindt uitspraken Timmermans ‘Haags gedoe’

Dat de linkse leider Frans Timmermans niet zomaar in een coalitie wil met de VVD vindt aankomend VVD-leider Dilan Yeşilgöz „Haags gedoe”. Timmermans wil graag regeren met zijn combinatie van GroenLinks en de PvdA, maar is huiverig om dat met de VVD te doen. „Ik heb gezien dat de VVD, zeker onder Rutte, in staat was iedere coalitiepartij te vermorzelen in een coalitie”, zei hij dinsdagavond. Hij lijkt te suggereren alleen met de VVD samen te willen als zijn partij meer zetels haalt dan de liberalen.