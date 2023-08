Stank in Zuid-Limburg door brand bij Luik neemt af

Zuid-Limburg heeft woensdagochtend last gehad van stank als gevolg van een grote brand in een recyclingbedrijf bij Luik. De brand brak dinsdagavond ui. De wind dreef de zwarte rook naar Zuid-Limburg, waar die bleef hangen. Rond 11.30 uur meldde de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dat de brand onder controle was. Het nablussen neemt nog verschillende uren in beslag, maar de stank neemt af door het draaien van de wind, aldus de veiligheidsregio.