De Amerikaanse kustwacht heeft een Duitser gered die gestrand was op het eiland Cay Sal in de Bahama’s. De 64-jarige man werd afgelopen vrijdag van het eiland gehaald door reddingswerkers. De kustwacht maakte eerder op woensdag bekend dat het om een Nederlander ging, maar corrigeerde dat later en meldde dat de man de Duitse nationaliteit heeft.