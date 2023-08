Studentenvereniging GNSV: al vaker te maken gehad met bedreiging

Studentenvereniging GNSV heeft in het verleden vaker te maken gehad met bedreiging. Dat stelt de rechts-nationalistische studentenclub dinsdag naar aanleiding van de vechtpartij van de dag daarvoor, tijdens de introductiemarkt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het incident speelde zich af tussen drie leden van de Groot Nederlandse Studentenvereniging en zich antifascistisch noemende demonstranten. De politie kon eerder nog niets zeggen over de toedracht.