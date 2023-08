Frans Timmermans wil met de combinatie PvdA/GroenLinks heel graag regeren. „Dat is wel de inzet van de samenwerking”, zegt de kersverse lijsttrekker daarover. Maar het is een „ingewikkeld verhaal” om weer met de VVD te regeren. Er is de angst dat de liberale partij zomaar over ‘verenigd links’ heen walst.