Eerste F-16 in Oekraïne: Ollongren geeft schaalmodel aan minister

Demissionair defensieminister Kajsa Ollongren is in Oekraïne om opnieuw namens Nederland steun te betuigen aan de strijd tegen de Russische troepen. De Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov maakte de aanwezigheid van zijn ambtgenoot uit Nederland bekend via X, het voormalige Twitter. Hij meldt daarin opgetogen dat „de eerste F-16 uit Nederland is gearriveerd in Oekraïne”, verwijzend naar een schaalmodel van de straaljager dat Ollongren hem symbolisch overhandigt.