Zeeland vraagt ondersteuning Rijk bij huisvesting statushouders

De provincie Zeeland heeft het Rijk gevraagd om ondersteuning bij het regelen van huisvesting voor statushouders. Verantwoordelijk gedeputeerde Dick van der Velde zegt dat „de taakstelling voor de gemeenten steeds hoger wordt” en dat daarom overleg is geweest met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook heeft de provincie in een brief aan het ministerie een aantal knelpunten aan de orde gesteld en gevraagd te helpen bij het oppakken van de problemen.