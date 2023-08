Reddingswerkers zijn er inmiddels in geslaagd twee personen te redden uit een kapotte kabelbaan in het noorden van Pakistan. De tieners konden met behulp van een militaire helikopter uit de gondel worden gehaald die enkele honderden meters boven een dal is blijven steken en daar al urenlang hangt. Een tijd werd gemeld dat er vier jongeren waren gered, maar dat is later weer ingetrokken.