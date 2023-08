Reddingswerkers zijn er tijdens een urenlange en riskante operatie in geslaagd iedereen te redden uit een kapotte kabelbaan in het noorden van Pakistan. Aanvankelijk waren twee kinderen met behulp van een militaire helikopter uit de gondel gehaald die enkele honderden meters boven een dal is blijven steken en daar al sinds dinsdagochtend hangt. Daarna volgden de andere zes inzittenden, onder wie een leraar, melden de autoriteiten.