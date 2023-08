De bestuurder van een auto is dinsdagmiddag om het leven gekomen door een ongeval op de Bronkhorsterstraat in het Gelderse Keijenborg, in de gemeente Bronckhorst. Het gaat om een 67-jarige vrouw uit het Gelderse Hengelo. Er waren vermoedelijk geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval, meldt de politie.