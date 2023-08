Big Bazar laat Drentse zaak gaan om drukte bij voorkomen bankroet

Big Bazar was dinsdag zo druk bezig met het afhandelen van faillissementsaanvragen die schuldeisers hadden ingediend, dat de koopjesketen niet naar de rechtbank in Assen kon gaan. In Drenthe diende een rechtszaak van twee verhuurders over huurachterstanden. Maar „iets anders ging voor”, laat de advocaat van Big Bazar weten. Hij was namelijk bij de rechtbank in Amsterdam. Daar is het hem naar eigen zeggen gelukt om een bankroet te voorkomen.