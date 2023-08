Randstad en chipbedrijven op kop in hogere AEX

De AEX-index op het Damrak veerde dinsdag weer wat op na de recente koersverliezen. Uitzender Randstad was de grote winnaar met een koersstijging van ruim 3 procent dankzij een koopadvies door de Franse bank BNP Paribas Exane. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen terrein dankzij de stevige koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. Betaalbedrijf Adyen leek ook wat te herstellen na de forse koersval in de afgelopen dagen, maar leverde de stevige openingswinst weer in.