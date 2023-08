De kans op het droge, hete weer dat momenteel extreme bosbranden in Canada aanwakkert, is door klimaatverandering op zijn minst verdubbeld. Die conclusie trekt een internationale groep klimaatwetenschappers in een analyse. Onderzoekers uit Canada, Nederland en het Verenigd Koninkrijk maken in hun publicatie duidelijk dat dit soort brandgevaarlijk weer nu al geen zeldzaamheid meer is.