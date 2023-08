De A9 van Alkmaar richting Amstelveen is dicht door een ongeluk bij de afrit Amstelveen Stadshart. Volgens de ANWB gaat het om een ongeval met meerdere voertuigen, dat even voor 08.00 uur gebeurde op de snelweg. De politie meldt dat er ook een caravan bij betrokken is en dat niemand gewond is geraakt.