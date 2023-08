De nieuwste golf natuurbranden in Griekenland heeft tot nu toe aan twee mensen het leven gekost. Eerder werd al het lichaam gevonden van een oude herder in Boeotië, later werd ook een slachtoffer gevonden in het natuurgebied Dadia. In de stad Alexandroupolis moest een ziekenhuis ontruimd worden. De brandweer noemt de branden vergelijkbaar met de dodelijke branden in juli, toen vijf mensen omkwamen.