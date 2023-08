Minister ziet Nederland als kennisland in grondstoffen

Nederland moet zich vooral gaan richten op het opbouwen van kennis over de grondstoffenindustrie, vindt demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens. Volgens haar is ons land daar „heel goed in”, zei ze maandag tijdens een bijeenkomst van ChemistryNL voor meer samenwerking in die sector. De bewindsvrouw was aanwezig om een kennisagenda in ontvangst te nemen met input vanuit organisaties in de grondstoffensector.