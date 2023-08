De Europese aardgasprijzen maakten maandagochtend een sprong van 18 procent, doordat personeel van energiebedrijven in Australië zich voorbereidt op mogelijke stakingen. Zo geven vakbonden Woodside Energy Group tot woensdag de tijd om in te gaan op hun eisen, anders volgen werkonderbrekingen. Ook bij Chevron overleggen werknemers met bonden over acties.