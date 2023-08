Het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts en Pickwick, JDE Peet’s, peinst er niet over om zich terug te trekken uit Rusland. Dat zegt topman Fabien Simon in een interview met The Wall Street Journal. Hij vindt dat thee en koffie essentiële levensmiddelen zijn die ook Russen moeten kunnen blijven kopen, ondanks de inval van Rusland in Oekraïne.