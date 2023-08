Onderzoek: huidige dienstregeling veerboot Ameland deugt

De dienstregeling die Wagenborg Passagiersdiensten sinds begin deze maand hanteert voor de veerdiensten van en naar Ameland deugt. Er is nog wat ruimte om bij lagere waterstanden te varen als de veerboten onderweg op elkaar wachten. Dat blijkt uit een onderzoek dat kennisinstituut MARIN heeft gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aanleiding was dat de rederij de dienstregeling in juni had beperkt omdat het te onveilig zou zijn om vaker door de steeds dichtslibbende vaargeul te varen. Ameland en de provincie Friesland zijn boos over de ingeperkte dienstregeling.