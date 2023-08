Noord-Korea heeft straaljagers de lucht in gestuurd omdat volgens het land het luchtruim is geschonden door een Amerikaans verkenningsvliegtuig. Het incident, dat donderdag plaatsvond, was volgens een Noord-Koreaanse zegsman „een gevaarlijke militaire provocatie”. Noord-Korea overweegt maatregelen om „toekomstige invallen af te schrikken”, zei de woordvoerder van het Noord-Koreaanse leger vrijdag.