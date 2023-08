De rechtbank in Rotterdam heeft een 33-jarige man veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan zes voorwaardelijk, voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Majid Z. negeerde op 23 april dit jaar een rood licht en reed een voetganger op een zebrapad in Rotterdam aan. Het 45-jarige slachtoffer liep zwaar letsel op en is sindsdien niet meer bij bewustzijn geweest.