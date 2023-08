Leg een paraplu in de auto voor het geval je in de brandende zon met pech langs de weg komt te staan en check voor vertrek het koelvloeistof- en oliepeil. Het zijn enkele adviezen die de ANWB heeft voor vakantiegangers die dit weekend door Frankrijk rijden op weg naar huis of een vakantiebestemming. Het zuiden en zuidoosten van Frankrijk verwachten de komende dagen een hittegolf.