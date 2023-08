Stoet tractoren van 2 kilometer naar Antwerpen voor boerenprotest

Een boerenprotest van de Belgische Farmers Defence Force zorgt in en rond Antwerpen voor drukte op de wegen. Volgens de politie trekken tweehonderd tractoren, goed voor een stoet van 2 kilometer, aan de oostkant van de stad richting evenementenlocatie Spoor Oost. Ook vanuit het noorden is een colonne met honderd tractoren onderweg. De organisatie van het protest zegt zo’n duizend demonstranten te verwachten, maar die komen niet per definitie allemaal met de tractor. De boeren protesteren onder meer tegen het Vlaamse stikstofbeleid.