Hawaiian Electric verliest op Wall Street in nasleep bosbranden

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen geëindigd, mede door zorgen over gestegen rentes op de obligatiemarkten. Hawaiian Electric verloor in de nasleep van de grote natuurbranden op het eiland Maui opnieuw veel beurswaarde. Volgens mediaberichten is het bedrijf in gesprek met adviseurs over een reorganisatie nadat het elektriciteitsbedrijf ervan werd beschuldigd te weinig te hebben gedaan voor de brandveiligheid van zijn stroomnetwerk.