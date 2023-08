Suriname krijgt nieuwe bankbiljetten met een hogere waarde. Die ingreep is nodig omdat Surinamers na jaren van hoge inflatie steeds meer briefgeld nodig hebben om hun boodschappen te doen. De briefjes van 200 Surinaamse dollar (omgerekend 5 euro) en 500 Surinaamse dollar (circa 12,50 euro) worden in het eerste kwartaal van 2024 in omloop gebracht, bevestigt de Centrale Bank van Suriname donderdag.