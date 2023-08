De Colombiaanse hoofdstad Bogota is donderdag opgeschrikt door een flinke aardbeving. Volgens de Amerikaanse seismologische dienst USGS had die een kracht van 6,3. Later volgde nog een schok met een kracht van 5,7. Toen stonden al veel mensen buiten op straat, die na de eerste trillingen hun huizen en kantoren waren ontvlucht.