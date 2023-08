Hoogspanningsnetbeheerder TenneT gaat een koppelstation voor het stroomnet in Drenthe zwaarder belasten. Zo komt in één klap 46 megawatt aan capaciteit vrij. Dit is ongeveer een vijfde van de totale elektriciteitsvraag in de regio, waardoor er tijdelijk weer wat ruimte is op het overvolle net in de provincie.