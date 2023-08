Overijssel wil geen wolfwerende hekken in natuurgebieden

Overijssel wil zo min mogelijk hekken in natuurgebieden, om dieren als herten en dassen de kans te geven zich vrij te bewegen. Boeren met schapen of andere hoefdieren kunnen daarom geen aanspraak maken op subsidie voor wolfwerende rasters, als hun dieren in een wei lopen in of binnen een straal van 500 meter rondom een natuurgebied. Dat staat in de subsidieregeling voor preventieve maatregelen tegen aanvallen door wolven of goudjakhalzen, die Overijssel heeft opgesteld. Overijssel is zesde provincie met zo’n subsidieregeling.