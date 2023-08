Oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani heeft een wanhopig beroep gedaan op oud-president Donald Trump voor financiële hulp met zijn advocatenkosten. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De mannen zijn inmiddels medeverdachten in een strafzaak in Georgia, die draait om een vermeende poging de uitslag te beïnvloeden van de vorige presidentsverkiezingen.